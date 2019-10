VVVVid mette in scena la quarta stagione di My Hero Academia con l'episodio 3

VVVVid si è assicurato uno degli anime più di spicco di questa stagione autunnale: My Hero Academia. Con la stagione 3 ora in onda, il titolo di Weekly Shonen Jump ritorna a narrare la storia di Izuku Midoriya dopo l'interruzione con la fine della stagione 3 dello scorso anno. Il protagonista dovrà stavolta andare ufficialmente nel mondo reale.

Il secondo episodio di My Hero Academia stagione 4 ci ha fatto fare la conoscenza del gruppo di Overhaul, lo Shie Hassaikai, il quale ha avuto modo di avere un primo incontro/scontro con il famoso Tomura Shigaraki e la League of Villain. Il terzo episodio si intitola "Boy Meets..." ed è già disponibile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma streaming VVVVid.

La storia di questa settimana si rifà all'omonimo capitolo 128, per poi proseguire nel 129 con il debutto di Eri. Nello stesso episodio ci saranno tanti nuovi debutti e vecchie conoscenze, ma molto sarà comunque incentrato sul protagonista Izuku Midoriya, detto Deku.

My Hero Academia, titolo originale Boku no Hero Academia, è un manga pubblicato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump dal 2014. In Giappone la serie ha ricevuto subito molta popolarità, esplosa poi con le varie stagioni animate che l'hanno portato a vendere anche un milione di copie per volume.