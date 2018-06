VVVVID presenta il contest "VVVVID ORIGINALS - Microproduzioni di serie di animazione"

Attraverso un nuovo comunicato stampa, la piattaforma di streaming (gratuito e legale) VVVVID ha annunciato VVVVID ORIGINALS, un contest dedicato agli autori di serie di animazione realizzate in grafica, stop-motion, animazione 2D o 3D.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione ZOOPPA, la più importante piattaforma creativa per la produzione di video, grafiche e idee pubblicitarie per grandi brand. Le serie presentate hanno una durata compresa tra 1 e 5 minuti e gli episodi della serie sono minimo sei. Le serie hanno uno sviluppo narrativo orizzontale che si estende per tutti gli episodi.

I progetti pervenuti e ritenuti ammissibili sono 23 e sono accessibili nella sezione VVVVID ORIGINALS dove sono aperte le votazioni per la Community fino al 15 giugno. Le premiazioni sono previste entro il 20 giugno 2018.

Al termine della votazione le serie migliori avranno accesso ai seguenti premi di produzione:

1 classificato 5.000 euro

2 classificato 3.000 euro

3 classificato 2.000 euro

I voti considerati saranno solo quelli espressi da utenti iscritti a VVVVID prima del 2 febbraio 2018. Questo per evitare che ci siano distorsioni nel processo di votazione. Le votazioni rappresentano un'indicazione e non un criterio univoco al fine della selezione dei vincitori. Un team congiunto VVVVID-Zooppa tenendo conto della votazione e del potenziale delle serie anche in vista di future collaborazioni decreterà i vincitori.

Il Ceo di VVVVID, Paolo Baronci, sottolinea: “il Progetto VVVVID ORIGINALS nasce dalla forte convinzione che esista lo spazio e un pubblico per opere di qualità di breve durata. VVVVID vuole sostenere l’innovazione e lo sviluppo di nuovi linguaggi seriali, e mira attraverso questa fase sperimentale a consolidare questo nuovo formato di produzione. Ringrazio tutti gli autori che hanno aderito al progetto che hanno presentato delle serie molto valide e totalmente eterogenee. Speriamo di arrivare a replicare il contest due volte l’anno al fine di avere almeno un palinsesto semestrale di opere originali”.