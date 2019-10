VVVVID presenta il palinsesto autunnale, confermato anche My Hero Academia 4!

VVVVID, il sito di streaming legale incentrato sulla distribuzione di anime, ha confermato pochi minuti fa che My Hero Academia 4, la nuova stagione della serie tratta dal manga di Kohei Horikoshi, sarà disponibile nel palinsesto autunnale insieme ad altri grandi titoli.

Oltre all'incredibile anime di Studio Bones infatti, la web TV ha dichiarato, tramite il video visibile in calce all'articolo, che saranno trasmesse la seconda parte di Sword Art Online: Alicization, il nuovissimo No Guns Life, The Promised Neverland, L'Attacco dei Giganti 3 parte due e il film di Redline.

The Promised Neverland e L'Attacco dei Giganti 3 si sono confermati come due dei migliori titoli del 2019, oltre al già disponibile Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Con questo parco titoli, verrebbe da pensare che VVVVID possa addirittura riuscire a tenere testa ai vari siti streaming internazionali, come l'ormai affermatissimo Amazon Prime Video e Netflix.

Sia My Hero Academia 4 che Sword Art Online: Alicization - War of Underworld debutteranno il prossimo 12 ottobre, in quello che sarà probabilmente uno dei giorni più belli per i fan dell'animazione giapponese. Quella di Boku no Hero, in particolare, dovrebbe essere una puntata con un tono decisamente dark.

