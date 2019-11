VVVVid pubblica l'episodio 5 di My Hero Academia stagione 4

Mentre si dibatte ancora la questione sul fanservice, My Hero Academia stagione 4 prosegue senza troppi patemi con la sua narrazione. Nonostante la pausa di due settimane fa, la tensione è rimasta alta e i fan hanno dimostrato di continuare ad apprezzare molto le scelte di trama e di regia che coinvolgono Midoriya e All Might.

Col quarto episodio è stato segnato il primo incontro tra Izuku Midoriya e Overhaul, già anticipato anche dalle fasi finali della puntata tre. Dopo aver saggiato l'aura oscura del criminale, Deku ha poi fatto i conti con la verità su All Might e Sir Nighteye, oltre alla vera destinazione del potere di One for All. Ciò avrà un seguito con la puntata 5 di My Hero Academia stagione 4, disponibile dalle ore 20:00 sulla piattaforma VVVVid.

Sul sito dove viene pubblicata la serie è già presente l'episodio con i sottotitoli italiani come di consueto. L'episodio 5 di My Hero Academia si intitola "Che coraggio! Let's go, Red Riot!" e, come anticipato, ci permetterà anche di vedere il tirocinio di un altro studente della Yuei, ovvero Kirishima. L'episodio di questa settimana vede anche il ritorno dell'animatore Yutaka Nakamura, uno dei più apprezzati nel panorama dell'animazione e che firma la sua presenza con una certa scena.