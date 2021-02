VVVVID pubblica The Promised Neverland 2x05: i bambini in una nuova realtà

La fuga da Grace Field dei bambini li ha obbligati a interfacciarsi con il mondo esterno, un mondo ricco di segreti e pericoli. Erano riusciti però a trovare un rifugio dopo l'aiuto ricevuto da Sonju e Mujika, quello di B06-32 preparato dal misterioso William Minerva. The Promised Neverland ha proseguito con tagli e aggiunte alla storia originale.

Il rifugio è stato però perso a causa dell'invasione arrivata nella seconda metà di The Promised Neverland 2x04. Un manipolo di soldati al soldo dei demoni degli allevamenti ha fatto irruzione con alcune bombe e costretto i bambini a salutare il rifugio in cui hanno vissuto a malapena per un mese o poco più.

Adesso Emma, Ray e gli altri sono in fuga nella foresta dalla quale sono venuti e sono costretti a trovare un nuovo nascondiglio, ce la faranno? La risposta la avremo in The Promised Neverland 2x05, episodio appena reso disponibile da VVVVID con sottotitoli in italiano. Il futuro dei bambini è in bilico e dovranno adeguarsi alla nuova situazione se non vogliono morire senza raggiungere il loro obiettivo.

Purtroppo per gli spettatori, la prossima settimana The Promised Neverland andrà in onda con un episodio riepilogativo, fermando quindi la storia principale.