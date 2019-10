VVVVid: ecco quando arrivano gli episodi di L'Attacco dei Giganti 3 doppiati in italiano

I fan del manga di L'Attacco dei Giganti si stanno gustando gli ultimi colossali avvenimenti, mentre chi ha seguito l'anime sottotitolato in italiano c'è già stato un finale della terza stagione con il botto e tante informazioni rivelate. La piattaforma VVVVid ha rivelato da poco cosa aspetta invece gli amanti degli episodi con voci italiane.

La seconda parte della terza stagione di L'Attacco dei Giganti era arrivata su VVVVid lo scorso 4 ottobre con gli episodi 13 e 14. Tramite un post su Facebook, la piattaforma streaming conferma il giorno d'uscita degli episodi: ogni lunedì potremo assistere a ben due episodi di L'Attacco dei Giganti stagione 3 con le voci nostrane.

Ciò vuol dire che oggi lunedì 14 ottobre, alle ore 18:30, potremo vedere i fantastici episodi 17 e 18, e tutto ciò durerà per altre tre settimane. In questo modo chi non l'ha ancora visto può finalmente recuperare questa fantastica saga con protagonista Eren Jaeger, mentre chi ha già potuto seguire il manga o l'anime in contemporanea col Giappone potrà rispolverarsi gli eventi e provare a capire cosa accadrà in futuro.

Con l'uscita del blu ray L'Attacco dei Giganti 3 ha subito diverse migliorie, con sfondi più dettagliati e altre piccole minuzie che ne aumentano il valore.