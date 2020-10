VVVVID svela il palinsesto per l'autunno 2020, presente il terrificante horror Higurashi

VVVVID, il celebre sito di streaming legale incentrato sulla distribuzione di serie animate giapponesi, ha appena annunciato tutte le novità previste per la stagione autunnale 2020, confermando che tra i titoli disponibili ci saranno anche il terrificante Higurashi: When They Cry e Taiso Samurai, il nuovo anime originale di MAPPA.

Innanzitutto, è disponibile sin da oggi l'ultimo OVA di My Hero Academia, intitolato "Restate in Vita!" e ambientato poco dopo la metà della terza stagione, durante gli esami per la licenza provvisoria da eroi. L'episodio originale è in realtà composto da due puntate, per una durata totale di circa 40 minuti, ed è stato trasmesso in prima battuta da Crunchyroll lo scorso agosto.

Tra le altre novità di rilievo sono stati confermati tre importantissimi simulcast: Higurashi: When They Cry, Taiso Samurai e Ikebukuro West Gate Park. Higurashi è il remake dell'omonimo anime del 2007, curato da Studio Passione. Il primo episodio è stato trasmesso nel corso della giornata di ieri ed è già disponibile sul sito streaming. Ikebukuro e Taiso Samurai, invece, debutteranno rispettivamente il 6 e il 10 ottobre. Chiudono il cerchio Street Fighter II: V e Olympia Kyklos.

