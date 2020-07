VVVVID svela il palinsesto per l'estate 2020, presenti Sword Art Online e Deca-Dence

VVVVID, il noto sito di streaming legale incentrato sulla distribuzione di serie animate giapponesi, ha confermato pochi minuti fa che Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Parte 2 sarà disponibile nel palinsesto estivo, insieme ad altri interessanti titoli. In calce all'articolo potete dare un'occhiata a tutte le novità.

Innanzitutto è stato confermato il ritorno di No Gun's Life, che a partire da giovedì 9 luglio inizierà a trasmettere la seconda parte della prima stagione. Kirito e compagni torneranno invece sabato 11 luglio, ed il sito trasmetterà in simulcast tutti e 12 gli episodi che porteranno alla conclusione dell'attuale arco narrativo.

Tra le novità, è stato confermato l'arrivo di Deca-Dence, l'attesissima serie dal regista di Mob-Psycho 100, e l'altrettanto intrigante Peter Grill and the Philosopher's Time. Chiude i conti Extra Olympia Kykols, in onda tutti i lunedì fino alla trasmissione del ventiquattresimo ed ultimo episodio. L'anime era stato interrotto a causa dell'emergenza sanitaria ed i primi sette episodi sono già disponibili sulla piattaforma.

Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di diverso invece, vi consigliamo di dare un'occhiata a quelli che secondo noi sono i cinque capolavori da recuperare su VVVVID.