VVVVID svela le date di uscita in simulcast di The Promised Neverland 2 e Kemono Jihen

Attraverso una breve nota rilasciata sul sito ufficiale di Dynit e una newsletter inviata a tutti i fan, VVVVID ha svelato che da lunedì The Promised Neverland 2 e Kemono Jihen si aggiungeranno all'ampio catalogo disponibile.

"Iniziamo il 2021 con due buone notizie: The Promised Neverland 2 e Kemono Jihen si aggiungono al Palinsesto Anime di VVVVID! Kemono Jihen è un battle shonen dalle tinte soprannaturali e occulte, tratto dal manga di Shou Aimoto: parte lunedì 11 gennaio alle 20:00".

"Mentre The Promised Neverland? Ormai non ha bisogno di presentazioni, fin dal primo episodio il ciuffo ribelle di Emma è entrato nei nostri cuori, come la sua determinazione. VVVVID consiglia un ripasso della prima stagione (la troviamo doppiata e sottotitolata) e dà appuntamento a lunedì per il primo episodio. Dopo questo, uscirà regolarmente ogni venerdì alle 21:00 in simulcast con il Giappone!".

Dunque, l'appuntamento con Kemono Jihen e The Promised Neverland 2 è fissato per lunedì 11 gennaio, rispettivamente alle ore 20:00 e 21:00. In seguito, i successivi episodi dell'anime tratto dall'opera di Posuka Demizu e Kaiu Shirai arriveranno in simulcast ogni venerdì. Vi lasciamo alle sinossi dei due anime.

"Quando in un remoto villaggio di montagna chiamato Inugami iniziano ad apparire una serie di corpi animali che marciscono dopo una sola notte, un detective di Tokyo specializzato in occulto viene mandato sul posto per indagare. Mentre lavora al caso, incontra uno strano ragazzo che i coetanei hanno soprannominato "Dorotabo", come uno youkai che vive nel fango. Le forze soprannaturali sono all'opera da tempo e, sebbene Dorotabo sia solo un soprannome, potrebbe non essere l'unica cosa del ragazzo a non essere umana".

"Quindici bambini sono fuggiti dalla Grace Field House, un falso paradiso, nella speranza di avere una possibilità di libertà. Il mondo esterno è così bello, eppure è anche davvero pericoloso e crudele da affrontare. Anche così, i bambini si rifiutano di arrendersi. Sono guidati nella loro ricerca di una vita migliore solo da un messaggio di Minerva e da una penna che Norman ha lasciato dietro di sé". Con il primo episodio arrivato da poco in Giappone, è stato confermato che The Promised Neverland 2 sarà composto da un solo cour.