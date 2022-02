Wanda Maximoff meravigliosa nel cosplay di Caitlin Christine

Ci sono personaggi tra le pagine dei fumetti Marvel capaci di alterare le fondamenta stessa del mondo. La magia infatti è presente anche in questo universo fumettistico che ormai, con decine di anni sulle spalle, ha esplorato di tutto e di più, unendo e stratificando le varie versioni dei personaggi e dei loro mondi.

Non tutti ovviamente possiedono poteri del genere e così vasti. I più famosi sono i classici Spider-Man, Iron Man, Captain America e Thor, insieme ad altri che hanno sì una potenza e un carisma tale da avere effetti enormi nelle storie a marchio Marvel, ma nessuno di loro è in grado di fare ciò che può fare Scarlet Witch.

Wanda Maximoff, mutante figlia di Magneto e sorella di Pietro alias Quicksilver, è uno dei personaggi più pericolosi e dotati dell'universo Marvel. Più volte nelle run fumettistiche è stata presa di mira proprio in virtù di questi poteri illimitati che sarebbe in grado di scatenare. In molti hanno approfondito la conoscenza col personaggio in WandaVision, la gradita serie su Disney+ che ha dato più spazio alla figura della strega rossa, altri invece già la conoscevano dai fumetti.

La donna della scuderia Marvel ora è al centro del palcoscenico proprio grazie a questa serie e ciò le vale la rappresentazione in tante foto. Ecco quindi un cosplay di Scarlet Witch alias Wanda Maximoff dai fumetti Marvel, meravigliosamente interpretata da Caitlin Christine.