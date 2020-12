Wandering Witch: The Journey of Elaina, l'anime è stato rinnovato per una seconda stagione

Dopo avervi segnalato il nuovo progetto di Mamoru Hosoda, ecco un rumor che siamo sicuri farà felici tutti i fan di Wandering Witch: The Journey of Elaina, la serie sarebbe infatti stata rinnovata per una seconda stagione.

La notizia non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma secondo quanto riporta l'account di insider @Sneakynationone la conferma potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nel tweet presente in calce alla notizia è possibile leggere il commento dell'account di Twitter, che afferma: "L'anime di Majo no Tabitabi riceverà una seconda stagione, secondo quanto affermato da una fonte affidabile". Non resta che aspettare le prossime ore per scoprire quale sarà il futuro dell'opera di Jougi Shiraishi, autore della light novel da cui è tratto l'anime conosciuto in Occidente con il titolo Wandering Witch: The Journey of Elaina.

La prima stagione della serie non ha ancora fatto il suo debutto in Italia, mentre in Giappone ha ricevuto un discreto successo di pubblico e critica. Ad occuparsi della trasposizione per la televisione dei romanzi di Jougi Shiraishi è lo studio C2C, mentre la regia è stata affidata a Toshiyuki Kubooka. Nelle scorse settimane si era discusso di questo show a causa di una richiesta dell'autore di Wandering Witch: The Journey of Elaina.