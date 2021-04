Wani Dies in 100 Day: in arrivo l'anime tratto dal manga che un anno fa spiazzò il web

Il 1° aprile 2020, poco più di un anno fa, l'autore Yuuki Kikuchi annunciò su Twitter l'uscita del centesimo ed ultimo capitolo del suo manga Wani Dies in 100 Days, anche conosciuto in occidente come The Crocodile Who Dies in 100 Days. Dopo un'ora, il post dell'autore diventò il nono tweet con più like della storia, e l'opera finì in tendenze Twitter per ore.

In occasione di quello storico traguardo, mai raggiunto prima da un autore giapponese, vi spiegammo per filo e per segno le ragioni del successo dell'ultimo capitolo, anticipandovi anche che il manga avrebbe ricevuto un adattamento cinematografico. Oggi, è finalmente stato condiviso il primo trailer del film, in uscita in Giappone il 28 maggio 2021.

Shinichiro Ueda (Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna) e Miyuki Fukuda (Complex x Complex) hanno scritto e diretto la pellicola, mentre Tomonori Kogawa (Space Battleship Yamato Resurrection) ha supervisionato le animazioni. Tra gli altri, Seiji Kameda ha composto le musiche, mentre TIA e TOHO si occupano rispettivamente di sostenere i costi di produzione e distribuire il film. Il trailer svela anche la OST "Tsuzuku", brano principale del film composto dalla band Ikimono-Gakari.

Il film racconterà le avventure del coccodrillo partendo proprio dal centesimo capitolo, con l'animale antropomorfo che si reca alla festa degli amici e intanto ripensa agli eventi degli ultimi novantanove giorni. Un anno fa il capitolo finale valse al mangaka la bellezza di 2,22 milioni di like su Twitter, quindi non ne parleremo per evitare spoiler. In calce potete dare un'occhiata al poster ufficiale.