Wanting to Cry, I Pretend to Be a Cat non uscirà il 5 giugno, confermato il rinvio

Il profilo Twitter dedicato all'attesissimo film di Mari Okada Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu (Wanting to Cry, I Pretend to Be a Cat) ha confermato pochi istanti il rinvio del debutto della pellicola nei cinema giapponesi. Inizialmente prevista per il 5 giugno 2020, l'uscita è stata posticipata per via dei problemi legati alla pandemia COVID-19.

In calce potete dare un'occhiata al tweet in questione, in cui non è stata tuttavia rivelata la nuova data di debutto del film. La pellicola è stata completata dai ragazzi di Studio Colorido (Penguin Highway, Typhoon Noruda) nell'ultimo trimestre del 2019 e uscirà verosimilmente nel momento in cui il governo giapponese darà il via libera all'aggregazione sociale.

Vi ricordiamo che Wanting to Cry, I Pretend to Be a Cat è stato scritto dalla sopracitata Mari Okada, autrice di Ano Hana e Maquia, e diretto da Junichi Sato (Sailor Moon, Aria the Animation, Princess Tutu) e Tomotaka Shibayama (Blue Exorcist, Le Chevalier D'Eon). La sinossi del lungometraggio recita quanto segue: "L'eccentrica studentessa delle scuole superiori Miyo Sasaki, detta Muge, vive a Tokoname nella prefettura di Aichi. Durante il suo percorso scolastico si innamora del compagno di classe Kento Hinode, che non ricambia però i suoi sentimenti. Dopo aver trovato una maschera che la trasforma in un gatto però, Muge riesce finalmente a stare vicino al suo amato, rinunciando lentamente alla sua umanità pur di spendere del tempo con lui".

E voi cosa ne pensate? Stavate aspettando questo film? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per altre informazioni invece, vi rimandiamo al nostro breve approfondimento su Wanting to Cry, I Pretend to Be a Cat.