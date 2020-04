Wanting to Cry, I Pretend to Be a Cat: online il trailer del film dall'autrice di Ano Hana

Preparate i fazzoletti perché il nuovo film della talentuosa Mari Okada, già sceneggiatrice di Ano Hana, Maquia e Toradora, debutterà il prossimo 5 giugno e si preannuncia una delle commedie romantiche più commoventi degli ultimi anni. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al nuovo trailer, accompagnato dall'Ost A Ghost for a Flower.

Il PV di Wanting to Cry, I Pretend to Be a Cat, questo il particolare titolo della pellicola, mostra alcune scene animate dai ragazzi di Studio Colorido. Lo studio d'animazione ha lavorato sul progetto poco prima di iniziare la produzione degli ottimi corti di Pokémon Twilight Wings, sotto la supervisione dei registi Junichi Sato (Sailor Moon, Aria the Animation, Princess Tutu) e Tomotaka Shibayama (Blue Exorcist, Le Chevalier D'Eon).

Nel caso in cui non conosceste l'opera, potete leggere di seguito la sinossi pubblicata dal sito ufficiale del lungometraggio: "L'eccentrica studentessa delle scuole superiori Miyo Sasaki, detta Muge, vive a Tokoname nella prefettura di Aichi. Durante il suo percorso scolastico si innamora del compagno di classe Kento Hinode, che non ricambia però i suoi sentimenti. Dopo aver trovato una maschera che la trasforma in un gatto però, Muge riesce finalmente a stare vicino al suo amato, rinunciando lentamente alla sua umanità pur di spendere del tempo con lui".

E voi cosa ne pensate? Curiosi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per altre informazioni sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al primo trailer di Wanting to Cry, I Pretend to Be a Cat.