Il War Devil è sempre più pericoloso: il nuovo upgrade del Diavolo in Chainsaw Man 148

La seconda parte di Chainsaw Man, opera di Tatsuki Fujimoto, uno dei mangaka più giovani e affermati del panorama attuale, ha posto Denji di fronte a nuove minacce, molto più grandi dei demoni affrontati in passato. Al suo fianco, però, il protagonista ha Asa Mitaka, che ha ricevuto un potenziamento fondamentale per contrastare i pericoli.

Il piano messo in atto da Fame, uno dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse, per fermare il diavolo della Morte ha infatti permesso ai due protagonisti di instillare più timore negli esseri umani. Come sapete, infatti, nell’universo ideato da Fujimoto più il concetto rappresentato da un diavolo è temuto più questo diventa potente. Dopo una prima, lunga, parentesi della seconda parte in cui Denji, il Diavolo Motosega, aveva subito un calo di potenza a causa dell’apparizione del War Devil, legato ad Asa, finalmente i due sono tornati più forti che mai, e la ragazza ha appreso una capacità da non sottovalutare.

Dopo la frenetica carneficina al fianco di Denji, infatti, Asa si ritrova contro Yoshida dell’unita della Sicurezza Pubblica, e scopre un nuovo potere: può tramutare i propri arti in una grande spada. Una capacità che coglie di sorpresa anche lo stesso Yoshida, e che potrebbe decisamente cambiare il contributo del War Devil sul campo di battaglia, soprattutto se affiancato da Denji trasformato. Voi cosa ne pensate di questo potenziamento per il personaggio di Asa? Credete che diventerà sempre più forte al punto da superare Denji? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.

Ricordiamo infine, che Chainsaw Man e Spy x Family rischiano di entrare in una lunga pausa, e vi lasciamo alle più famose teorie dei fan smentite dal manga.