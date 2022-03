Warau, Ars Notoria: dal videogioco mobile è in arrivo un adattamento anime firmato Aniplex

Tra le tante novità anime in arrivo nel corso dei prossimi mesi, ci sarà anche Warau, Ars Notoria. L'uscita dell'adattamento animato del popolare videogioco mobile sviluppato da Nitroplus sembra essere stata confermata dalla registrazione di un nuovo dominio web.

Warau, Ars Notoria è un videogame per dispositivi Android e iOS uscito in Giappone nel marzo del 2021. Sviluppato dalla software house Nitroplus, che con esso ha festeggiato i vent'anni di attività, racconta la storia di un protagonista senza ricordi che frequenta una scuola segreta, invisibile agli occhi dei cittadini comuni. In quel misterioso ambiente, le ragazze vengono definite "pentagrammi" e studiano per diventare "donne vere". In qualità d'insegnante, il giocatore ha il compito d'indirizzare la crescita di questi giovani studenti. Il character design dei personaggi del videogioco è responsabilità di Shinichiro Otsuka, il quale ha lavorato a Re: ZERO -Starting Life in Another World-. Questo, non sarà l'unico adattamento anime di un videogioco in uscita. Di recente, un teaser trailer ha ufficializzato l'anime di Nier Automata.

Al momento, dell'adattamento anime si sa ancora poco o nulla. Stando a quanto rivelato dall'insider Twitter @SugoiLITE, a produrre la serie sarà Aniplex. Dal momento che l'uscita è stata confermata unicamente dal dominio web, lo stato dei lavori dovrebbe essere ancora nelle fasi iniziali. Probabilmente, la trasmissione avverrà nel 2023, esattamente come l'adattamento anime di Dead Dead Demon's Dededededestruction.