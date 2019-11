WarGreymon di Digimon prende vita grazie a questo cosplay

Non bastava la statuetta dedicata a WarGreymon di Digimon, adesso tutti gli appassionati dei famosi mostri, sono rimasti stupiti di fronte a questo cosplay dedicato alla linea evolutiva di Agumon, una delle icone del franchise creato da Akiyoshi Hongo.

La foto è stata condivisa dallo stesso cosplayer sulla pagina ufficiale della serie presente su Reddit, ricevendo oltre 20 commenti di fan entusiasti di fronte alla grande creatività dell'autore, che è riuscito a ricreare fino ai minimi dettagli la figura di WarGreymon.

Siamo sicuri che ricorderete come il mostro ha fatto la sua comparsa a partire dalla prima serie sui Digimon, trasmessa nel 1999 in Giappone e a partire dal 4 aprile del 2000 in Italia, sui Rai 2, diventando sin da subito uno dei mostriciattoli più famosi, anche grazie al design particolarmente ispirato.

Se siete appassionati della serie vi ricordiamo che è attualmente in lavorazione un nuovo lungometraggio animato, intitolato Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, in uscita a febbraio 2020, in rete è presente un primo teaser del film dei Digimon, che ci mostra il Digiprescelto Tai ormai cresciuto, ma che ha perso i contatti con i suoi amici. Insieme a lui sarà presente il fido Agumon, amico inseparabile del protagonista della serie.

