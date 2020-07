Warlords of Sigrdrifa, trailer e mese d'uscita per il nuovo anime dall'autore di Re: Zero

Poco fa, Aniplex ha condiviso una montagna di informazioni su Warlords of Sigrdrifa, il nuovo anime originale di Tappei Nagatsuki (Re: Zero - Starting Life in Another World) in uscita quest'autunno. Tra i tanti dettagli è stato svelato il nome dello studio di animazione, il mese di debutto dell'anime e i titoli delle due sigle.

Innanzitutto è stato confermato che la storia seguirà le avventure di quattro eroine, facenti parte del gruppo delle Walküres. Questo battaglione è stato creato dal dio Odino per difendere l'umanità, ormai sull'orlo dell'estinzione dopo l'attacco dei Pilastri. La battaglia infuria principalmente nei cieli, ragione per cui ognuna delle ragazze è dotata di un eccezionale velivolo da combattimento.

Hirotaka Tokuda (Record of Grancrest War, Sword Art Online: Alicization) dirige l'anime presso A-1 Pictures (Sword Art Online: Alicization, Kaguya-sama: Love is War), seguendo lo script di Tappei Nagatsuki. Takumi Yokota (Mitsuboshi Colors, Wave, Listen to Me!) supervisiona le animazioni, basandosi sul character design di Takuya Fujima (Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid). Shigeo Komori (From the New World, High School Fleet) e Hajime Hyakkoku (Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend, New Game!) compongono le musiche.

La musicista giapponese classe 1995 Akari Nanawo ha scritto e interpretato l'opening Higher's High, mentre il collettivo rock Spira Spica ha composto l'ending theme Sayonara Namida. La produzione è ormai alle ultime battute, e l'anime debutterà nel mese di ottobre 2020.

E voi cosa ne pensate? Curiosi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che Re: Zero 2, nuova stagione del capolavoro di Nagatsuki, è attualmente in onda su Crunchyroll.