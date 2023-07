I Was Reincarnated as the 7th Prince: data d'uscita dell'adattamento anime

Crunchyroll ha programmato un nuovo adattamento anime per aprile 2024: si tratta di I Was Reincarnated as the 7th Prince So I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability (Tensei Shitara Dainana Ōji Datta no de, Kimamani Majutsu o Kiwamemasu), tratto dalla light novel omonima.

Recentemente la piattaforma streaming Crunchyroll ha pubblicato le uscite di giugno, fra cui numerosi doppiaggi in italiano. Per adesso sono programmate le uscite per le prossime stagioni fino al prossimo aprile 2024 e oltre.



Il sito ufficiale dell'anime televisivo ha pubblicato nuove informazioni circa una nuova serie tv, ispirata dalle light novel di Kenkyo na Circle, intitolata I Was Reincarnated as the 7th Prince. Martedì è stato trasmesso un trailer dell'anime che presenta i personaggi principali Tao e Ren insieme a vecchie immagini tratte dal precedente teaser pubblicato a novembre 2022.

Oltre a ciò, è stata rivelata la data di debutto dell'anime, prevista per aprile 2024, e anche che il musicista R.O.N (STEREO DIVE FOUNDATION) si sta occupando della composizione delle musiche dell'anime.

Jin Tamamura, regista di The Girl in Twilight, dirige l'anime presso Tsumugi Akita Anime Lab. Yōsuke Kokuzawa e il character designer Meru hanno lanciato un manga basato sulle light novel di Kenkyo na Circle nell'app Magazine Pocket di Kodansha nel 2020, al momento fermo al capitolo 11 uscito il 9 maggio.

Kenkyo na Circle ha pubblicato la serie in anteprima sul sito web Shōsetsuka ni Narō (Let's Become Novelists) nell'ottobre 2019. Per non perdervi ulteriori novità, vi rimandiamo alle uscite di Crunchyroll dell'estate 2023.