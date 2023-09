Watari-kun's is about to Collapse riceverà un adattamento anime! Ecco i dettagli

Il Monthly Young Magazine di Kodansha ha annunciato, nel suo numero di ottobre, che il manga Watari-kun's ****** Is about to Collapse, in giapponese Watari-kun no xx ga Hōkaisunzen, riceverà un adattamento anime!

Il manga dell'autrice Naru Narumi si è concluso nello stesso numero del giornale con due capitoli finali. Al momento, non sono stati pervenuti ulteriori dettagli a riguardo: ogni membro del cast e dello staff della serie è stato oscurato con i simboli "xx" come nel nome del manga originale.

La collana di manga è inedita in Italia, ma la serie conta 15 volumi, o tankobon, pubblicati una volta ogni due mesi dal 2016 fino al 18 agosto di quest'anno.

Lo studente Naoto Watari ha perso i propri genitori due anni prima del corso degli eventi; questo lo ha portato ad essere l'unico custode di sua sorella minore, Suzushiro “Suzu” Watari. E' diventato così iperprotettivo nei suoi confronti che preferisce non avere amici e non unirsi a nessun club solo per non allontanarsi dalla sua amata sorellina.

Questo, tuttavia, gli ha fatto guadagnare dai suoi compagni di classe il titolo di "ragazzo con il complesso della sorella", anche detto siscon. Questo non è nell'interesse di Naoko: potrebbe succede qualsiasi catastrofe, l'importante è che questa non gli tolga Suzu fra le braccia. O almeno fin quando non arriva Satsuki Tachibana, una ragazza trasferitasi nella sua classe e vecchia compagna di scuola elementare che conosce ogni suo piccolo segreto.

L'integrità di Naoko potrebbe essere in pericolo; a noi fan italiani, toccherà aspettare l'adattamento anime per sapere come si evolverà la sua storia. La mangaka Naru Narumi è autrice del fumetto Ramen Daisuki Koizumi-san, ossia La signora Koizumi ama il Ramen, che ha ricevuto una serie animata nel 2018, disponibile su Crunchyroll. Un buon modo per esplorare il mondo di questa fumettista in attesa che arrivi la serie di Watari-kun.



