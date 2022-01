Watch Dogs Legion Underground Resistance, arriva il fumetto dal videogioco Ubisoft

Sui propri canali ufficiali, Edizioni Star Comics ha annunciato l’imminente arrivo di Watch Dogs Legion - Underground Resistance, il fumetto tratto dalla popolare serie di videogiochi Ubisoft. Il primo volume, debutterà nel territorio italiano già a partire da metà gennaio.

Prosegue dunque il rapporto di collaborazione tra la software house francese e la casa editrice italiana, inaugurato con l’arrivo del fumetto di Rabbids, e proseguito poi con tante altre opere amatissime dal pubblico, tra cui gli adattamenti a fumetti di Assassin’s Creed, Far Cry e Immortals Fenyx Rising.

Questa volta, dalla partnership tra Star Comics e Ubisoft è in arrivo Watch Dogs Legion – Underground Resistance di Sylvain Runbers e Gabriel Germain. Gli hacker del DedSec arrivano nel mondo dei fumetti dal 19 gennaio 2022. Il primo volumetto della miniserie sarà disponibile all’acquisto a un prezzo di 16,90 euro.

Il fumetto, ispirato all’omonimo videogioco, ma a esso complementare e indipendente, porta i lettori in una Londra futuristica e oppressa dalla sorveglianza, volta a mettere fine alla criminalità organizzata. Il DedSec, l’organizzazione segreta di hacker, non gode più della sua fama, e viene accusato di alcuni infidi attacchi terroristici. L’ennesimo colpo, al Kennington Oval Camp, allerta però il gruppo, che affida alla giornalista Louise Hartford il compito d'infiltrarsi nelle alte sfere in cerca della verità.