Watchmen: DC Comics annuncia uno spin-off su Rorschach scritto da Tom King

Pochi minuti fa, DC Comics ha annunciato a sorpresa un nuovo progetto dedicato a Rorschach, uno dei protagonisti della serie Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons. La serie sarà composta da ben dodici fumetti scritti dal sei volte vincitore del Premio Eisner Award Tom King (Batman, Mister Miracle) e disegnati dal talentuoso Jorge Fornés (Batman).

La serie debutterà il 13 ottobre 2020 sotto l'etichetta Black Label ed è indirizzata ad un pubblico dai diciassette anni in su. Il primo numero, di cui potete vedere la cover in calce, sarà disponibile al prezzo speciale di $4.99. Secondo le prime informazioni la storia sarà ambientata 35 anni dopo gli eventi della serie originale.

"Questo è un lavoro molto politico, esattamente come lo show di HBO o la serie di Watchman originale dell'86", ha dichiarato Tom King in un comunicato stampa, "Lo definirei quasi arrabbiato. Oggi siamo tutti così arrabbiati, e abbiamo bisogno di usare quella rabbia per fare qualcosa. Rorschach è anche questo. Questo spin-off non si chiama Rorschach solo perché è incentrato sull'omonimo personaggio, ma anche perché, guardandolo, capirete di più su voi stessi (ndr. probabile citazione al Test di Rorschach)".

E voi cosa ne pensate? Curiosi? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che Tom King ha lasciato al serie originale di Batman per concentrarsi su dei nuovi progetti, tra cui la miniserie Batman/Catwoman. Le aspettative per questa nuova opera sono, ovviamente, alle stelle.