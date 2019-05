We Never Learn: annunciato un nuovo episodio speciale

Annunciato diversi mesi fa, l'anime di We Never Learn è arrivato sulle TV nipponiche da inizio aprile, affiancandosi a un'altra serie proveniente da Weekly Shonen Jump, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La serie che segue le avventure nello studio di Nariyuki Yuiga, Rizu Ogata e Fumino Furuhashi però non si tratterrà agli episodi trasmessi.

Infatti, il numero 24 di Weekly Shonen Jump, dove il manga di We Never Learn viene pubblicato, ha rivelato che la serie di Tsutsui Taishi godrà di un episodio OAV che sarà venduto in allegato al quattordicesimo volume della serie, programmato per il 1° novembre 2019. L'episodio sarà contenuto in un blu-ray le cui prevendite termineranno il 26 agosto.

La storia che sarà inserita in questa puntata speciale di We Never Learn è tratta da due capitoli del manga, il 48 e il 49 pubblicati lo scorso anno, in cui Nariyuki avrà a che fare con la sua senpai Asumi Kominami e l'insegnante Mafuyu Kirisu. L'episodio avrà una durata di 25 minuti complessivi.

L'anime di We Never Learn è disponibile su Hulu, FunimationNow e Crunchyroll col titolo We Never Learn: Bokuben, ma purtroppo nessuna delle piattaforme ha reso la serie animata disponibile su territorio italiano. Il manga, pubblicato in patria col titolo di Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai, è ancora in corso con, attualmente, 11 volumi all'attivo, di cui l'ultimo è stato pubblicato ad inizio aprile. In Italia la serie è ancora completamente inedita.