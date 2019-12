We Never Learn, annuncio importante per la serie: conclusione o terza stagione?

Su Weekly Shonen Jump sono presenti manga di tanti generi diversi. In primis quelli di azione e avventura, tra cui ci sono ONE PIECE e Demon Slayer, ma si passa anche per tipologie come le sportive, comiche e le tante romantic comedy. Tra queste ultime spicca inevitabilmente We Never Learn di Taishi Tsutsui.

Il manga We Never Learn ha ricevuto nel corso di questo 2019 la sua prima trasposizione animata, andando a cementificare il successo della serie nel panorama nipponico. Erede spirituale di Nisekoi, il romcom potrebbe non durare però così a lungo, oppure potrebbe ricevere una nuova stagione dell'anime.

A darne l'annuncio è la stessa rivista Weekly Shonen Jump affermando che la Jump Festa 2020 sarà un evento cruciale per We Never Learn e lì si "saprà del futuro della serie". Una frase sicuramente criptica e che potrebbe portare a più risvolti: se è vero che è probabile che vengano annunciati nuovi anime durante la manifestazione, è anche vero che la storia con protagonista Nariyuki Yuiga è quasi giunta alla fine del suo percorso, almeno secondo le intenzioni originali.

Il 2020 potrebbe quindi portare al termine We Never Learn, insieme ad altri titoli blasonati come The Promised Neverland e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Attualmente, è in corso per We Never Learn la seconda stagione dell'anime.