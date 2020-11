We Never Learn: si conclude la quinta e ultima route, l'autore conferma: 'Finale pronto!'

Taishi Tsutsui, autore di We Never Learn, ha recentemente annunciato di aver terminato lo storyboard per l'ultimo capitolo del manga, e che il finale è ormai alle porte. L'opera, in realtà, aveva raggiunto il climax lo scorso marzo, ma il mangaka ha deciso di continuare la storia scrivendo cinque "finali" diversi, uno per ogni spasimante di Yuiga.

Nel capitolo 149, pubblicato il 3 marzo 2020, il protagonista Nariyuki Yuiga ha scelto Uruka Takemoto subito prima della conclusione del Festival della cultura. Successivamente, l'autore ha realizzato altri quattro mini-archi narrativi dedicati alle altre ragazze: Rizu Ogata, Fumino Furuhashi, Asumi Kominami e Mafuyu Kirisu. Ognuno di questi archi è composto da 9 capitoli, inclusi nei Volumi dal 17 al 21.

La storia diverge quindi durante il Festival della cultura, raccontando cinque finali diversi che dovrebbero soddisfare i gusti di tutti i lettori. Il capitolo finale, tuttavia, sarà una solo, e a quanto pare sarà pubblicato molto presto. In calce alla news potete dare un'occhiata al post dell'autore.

E voi cosa ne pensate di questa scelta? tState leggendo We Never Learn? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che in Italia l'opera è distribuita da Planet Manga, e che nel caso in cui voleste saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra anteprima.