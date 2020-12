We Never Learn si è concluso, l'emozionante lettera dell'autore: 'Grazie, è merito vostro'

La quinta e ultima route di We Never Learn si è conclusa, e oggi i fan possono finalmente salutare una volta per tutte l'opera di Taishi Tsutsui. L'autore ha festeggiato l'evento con un bellissimo sketch ritraente le cinque protagoniste, e pubblicando una lunga lettera indirizzata ai fan.

"Weekly Shonen Jump ha pubblicato l'ultimo capitolo di We Never Learn, e io non posso che essere grato del supporto ricevuto negli ultimi quattro anni", ha scritto il giovane mangaka. "Ho provato tante cose diverse, riscosso tanti feedback, e preso coscienza di quelli che sono stati i punti più bassi della serie. In tutti i casi questa serializzazione mi ha insegnato molto, e ho dato tutto me stesso cercando di disegnare ciò che volevo disegnare, e quello che sentivo che la gente avrebbe apprezzato. Questo è stato il mio primo manga pubblicato settimanalmente, ma sono riuscito a reggere la pressione grazie alla mia famiglia, agli assistenti, editori e amici. Infine, un ringraziamento particolare va a voi, i lettori. Grazie a voi questa serializzazione è stata un'esperienza incredibile, e ogni lettera che ho ricevuto è un tesoro che custodirò per sempre. Se sarò abbastanza fortunato da scrivere ancora, vorrei che continuaste a restare al mio fianco. Grazie!".

Il manga di We Never Learn si conclude con cinque finali differenti, raccontati in una serie di mini-archi narrativi da 9 capitoli inclusi nei Volumi dal 17 al 21, e dedicati ad ognuna delle cinque protagoniste. A differenza di molte commedie harem, quindi, l'autore ha optato per un finale in grado di soddisfare tutti, visto che ogni lettore ha potuto vedere sbocciare l'amore tra Yuiga e ognuna delle sue spasimanti.

