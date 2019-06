We Never Learn: confermata l'uscita di una seconda stagione dell'opera

Dopo le numerose voci di corridoio che hanno continuato a rincorrersi in questi ultimi giorni, l'account Twitter @pkjd8I8 ha pubblicato un nuovo post in cui è stata ufficialmente confermata la lavorazione di una seconda stagione dell'anime We Never Learn, la cui uscita è prevista per quest'ottobre.

In realtà un simile annuncio non dovrebbe sorprendere visto che l'opera ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo comparto di carineria e genuinità, arma rivelatasi indubbiamente vincente e che ha unito alla sua sfera di influenza una sempre più crescente cerchia di appassionati, come dimostra il tour dell'anime organizzato ad Akihabara.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, We Never Learn (Bokutachi wa Benkyō ga Dekinai), nota anche come Bokuben, è una serie di manga shōnen giapponese scritta e illustrata da Taishi Tsutsui. La serializzazione dell'opera ha avuto inizio sulla rivista settimanale Shōnen Jump il 6 febbraio 2017, con i singoli capitoli raccolti e pubblicati da Shueisha all'interno di dodici volumi tankōbon a partire dal giugno 2019.

Viz Media ha inoltre serializzato il manga in Nord America nella sua rivista settimanale Weekly Shonen Jump. Il 30 marzo 2018. Shueisha ha iniziato a pubblicare la serie in inglese sul sito Web e l'app Manga Plus nel gennaio 2019. Un adattamento anime a opera di Studio Silver e Arvo Animation è stato ufficialmente presentato in anteprima il 7 aprile 2019.