We Never Learn: mostrato il PV che ufficializza la seconda stagione

L'anime tratto dal manga di Taishi Tsutsui è stato trasmesso in tutta la stagione primaverile, guadagnandosi molti spettatori. Proprio in virtù di ciò, voci di corridoio alcuni giorni fa davano per certo il rinnovo di We Never Learn per una seconda stagione.

La conferma è arrivata praticamente il giorno dopo, ufficializzando quindi la seconda stagione di We Never Learn, o Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai, secondo i giapponesi. La storia che vede protagonisti Yuiga Nariyuki, Fumino Furuhashi e Rizu Ogata tornerà con nuovi episodi a partire da ottobre. Per ora non si hanno dettagli sulla data precisa di trasmissione né sugli episodi, però quest'oggi è stato diramato un video promozionale per commemorare l'annuncio.

In calce potete vedere la clip proveniente dal sempre ben informato Moetron, della durata di quindici secondi e che ci mostra nuovamente le cinque ragazze e il protagonista che saranno costretti a studiare e vivere comicamente le loro giornate scolastiche.

We Never Learn è un manga di Taishi Tsutsui pubblicato su Weekly Shonen Jump dal febbraio 2015. L'autore, negli anni precedenti, aveva già fatto esperienza col genere romantico, pubblicando tra gli altri lo spin-off di Nisekoi, Magical Patissiere Kosaki-chan.