We Never Learn, nuovo trailer e poster dell'anime targato Shonen Jump

Arrivano nuove informazione per l'anime di We Never Learn, targato Weekly Shonen Jump. All'evento programmato dalla Shueisha, la Jump Festa 2019, sono stati rivelati la data di uscita e altri doppiatori della serie, oltre che svelati un trailer e una key visual. Trovate tutte le novità dopo il salto.

Finora si sapeva poco dell'anime che fu svelato a settembre sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ma ora We Never Learn ha una data di uscita confermata: aprile 2019. La produzione ha mostrato inoltre le doppiatrici che si occuperanno di Asumi Kominami e Mafuyu Kirisu, due personaggi chiave della serie, interpretate rispettivamente da Madoka Asahina e Lynn. Le due nuove doppiatrici si uniranno al cast già annunciato, composto da Ryota Ohsaka, Haruka Shiraishi, Miyu Tomita e Sayumi Suzushiro. Il nuovo poster svelato durante l'evento ha infatti raggruppato i quattro personaggi principali più le due new entry, facendo pensare a un anime che adatterà almeno i primi cinque volumi del manga.

Il trailer, di oltre tre minuti, riprende gran parte del primo episodio e gli eventi che hanno portato Yuiga Nariyuki, studente modello e aspirante candidato VIP della sua scuola, a dover diventare il tutor di Rizu Ogata e Fumino Furuhashi. Alle loro sessioni di studi e avventure si uniranno Uruka Takemoto, star della squadra di nuoto ma una frana in inglese, Mafuyu Kirisu, ex-tutor di Ogata e Furuhashi, e Asumi Kominami, senpai dei ragazzi e che attualmente cerca di superare i test di ingresso all'università.

La regia dell'anime sarà affidata a Yoshiaki Iwasaki (Love Hina, Hayate the Combat Butler), con lo Studio Silver e Arvo Animation che si occuperanno delle animazioni. Masato Nakayama si occuperà delle musiche, mentre Masakazu Sasaki del character design. We Never Learn, in originale Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai, è un manga del 2017 disegnato da Tsutsui Taishi, autore anche di uno spin-off di Nisekoi.