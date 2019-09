We Never Learn: la seconda stagione si mostra in una key visual

Nel corso della giornata odierna, l'account Twitter ufficiale di We Never Learn (Boku-tachi wa Benkyō ga Dekinai), anime tratto dal manga di Taishi Tsutsui, ha pubblicato una nuova key visual dell'opera visionabile a fondo news approfittando inoltre dell'occasione per rilasciare nuove informazioni a riguardo dell'ending theme.

Andando più nel dettaglio, è stato annunciato che halca (occupatosi dei main theme di Ace Attorney Season 2, Kaguya-sama: Love is War, Wotakoi: Love is Hard for Otaku) lavorerà all'ending theme della seconda stagione della produzione, intitolata "Hōkago no Liberty" (Afterschool Liberty).

L'anime sarà presentato in anteprima su Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV e BS11 il 5 ottobre, per poi debuttare su AT-X il 7 ottobre, su TV Aichi l'8 ottobre, su MBS il 12 ottobre e su Nagasaki Culture Telecasting il 16 ottobre. Secondo quanto annunciato, Study si occuperà dell'opening theme "Can now, Can now".

Yoshiaki Iwasaki (Love Hina, Hayate the Combat Butler, Last Period: the journey to the end of the despair) è stato posto come director dell'anime, il tutto affiancato dallo Studio Silver e dalla Arvo Animazion. Go Zappa (A Bridge to the Starry Skies, Beatless, Myself; Yourself) è stato invece incaricato della "series composition" mentre Masakatsu Sasaki (Saki, Seiyu's Life!, A-Channel) sta lavorando al character design. Inoltre, Satoshi Motoyama (WorldEnd, Oreimo) è stato posto come sound director all'interno della compagnia Magic Capsule mentre Masato Nakayama (You and Me., My Little Monster) sta componendo la colonna sonora.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, We Never Learn (Bokutachi wa Benkyō ga Dekinai), nota anche come Bokuben, è una serie di manga shōnen giapponese scritta e illustrata da Taishi Tsutsui. La serializzazione dell'opera ha avuto inizio sulla rivista settimanale Shōnen Jump il 6 febbraio 2017, con i singoli capitoli raccolti e pubblicati da Shueisha all'interno di dodici volumi tankōbon a partire dal giugno 2019.

Viz Media ha inoltre serializzato il manga in Nord America nella sua rivista settimanale Weekly Shonen Jump. Il 30 marzo 2018. Shueisha ha iniziato a pubblicare la serie in inglese sul sito Web e l'app Manga Plus nel gennaio 2019. Un adattamento anime a opera di Studio Silver e Arvo Animation è stato ufficialmente presentato in anteprima il 7 aprile 2019. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"Nariyuki Yuiga è uno studente pronto a impegnarsi al massimo pur di ottenere una borsa di studio che sia in grado di sollevare la sua povera famiglia dalle spese scolastiche. Tuttavia, qualunque cosa lui faccia, sembra che per lui sia praticamente impossibile superare le sue due compagne di banco: Rizu Ogata, alla sua destra, è infatti un genio nelle materie scientifiche, mentre Fumino Furuhashi, alla sua sinistra, appare incredibilmente portata per le materie letterarie. Naiyuki si rivolge quindi al preside dell'istituto, il quale gli propone un patto: il ragazzo dovrà fare da tutor ad entrambe le ragazze per gli esami d'ingresso all'università."