We Never Learn: secondo voci di corridoio, l'anime è rinnovato per una seconda stagione

Weekly Shonen Jump non è solo una rivista d'azione con manga dedicati alle più disparate serie di combattimenti, anzi, è solita contribuire con opere che si avvicinano anche ad altri tipi di spettatori. We Never Learn, dunque, si erge proprio come il fumetto più comico e genuino tra i suoi colleghi.

Nonostante si stia poco a poco affermando sempre di più come una delle opere più divertenti di questa stagione primaverile, ormai prossima alla sua conclusione, non sono mancati annunci di episodi speciali in produzione. Come se ciò non bastasse, inoltre, si aggiunge anche il recentissimo e focoso rumor, giusto di appena un paio di ore fa, che vedrebbe annunciata una seconda stagione dell'anime di We Never Learn. Ciò non potrebbe che renderci felici, in quanto opere di questa simpatica taratura fanno sempre bene a una line-up ricca di progetti di alto spessore narrativo.

Dopotutto, l'opera si difende ad armi pare grazie al suo comparto di carineria e genuinità, arma vincente che ha unito alla sua sfera di influenza una sempre più crescente cerchia di appassionati, come dimostra il tour dell'anime organizzato ad Akihabara. In ogni caso, la fonte è firmata moetron, celebre leaker e newser del settore, quindi un nome alquanto affidabile quando si tratta di voci di corridoio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa improvvisa notizia, avete seguito questa simpatica prima stagione di We Never Learn? Lasciateci tra i commenti la vostra opinione a riguardo di questo buffo progetto animato.