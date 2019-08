We Never Learn: spunta il rete il primo trailer ufficiale della seconda stagione

Pochi mesi fa è stata confermata la produzione della seconda stagione di We Never Learn, il fortunato anime shonen tratto dall'opera cartacea di Taishi Tsutsui. Oggi, dopo un breve periodo di silenzio, è stato condiviso da Studio Silver il primo trailer ufficiale della serie, disponibile alla visione in calce all'articolo.

Il trailer, della durata di circa un minuto, mostra alcune scene tratte dalla tanto attesa seconda stagione e svela in ultima battuta tutti gli orari della premiere, fissata per il 5 ottobre 2019 su Tokyo MX, MBS e AT-X. La serie animata proseguirà l'adattamento dei dodici Volumi attualmente disponibili.

La prima stagione di We Never Learn fu inizialmente annunciata nell'agosto 2018 e venne trasmessa in Giappone a partire dallo scorso 7 aprile. Il discreto successo riscosso dalla serie convinse il colosso di streaming legale americano Crunchyroll ad acquistare i diritti per la serie.

Per chi non lo conoscesse, We Never Learn racconta la storia di Nariyuki Yuiga, studente modello del Liceo Ichinose. Dopo la morte del padre, Nariyuki si troverà costretto a cercare di ottenere la borsa di studio offerta dal suo liceo, per coprire le spese della propria famiglia. In cambio dell'assegnazione del tanto ambito premio, il Preside chiederà a Nariyuki un favore: fare da tutor a tre studentesse prodigio del suo stesso anno, affinché queste possano accede a qualunque università di loro scelta.

