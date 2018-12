We Never Learn: trailer del nuovo anime targato Shonen Jump

Il 2019 sarà un anno ottimo per gli adattamenti di Shonen Jump. Dopo gli annunci di The Promised Neverland, Kimetsu no Yaiba e Dr. Stone, si aggiunge al trio anche Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai, conosciuto in occidente col nome di We Never Learn, titolo ufficiale scelto da Viz Media.

L'anime annunciato ad agosto 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump è affidato allo Studio Silver e ad Arvo Animation, con Yoshiaki Iwasaki alla regia, Gou Zappa per la composizione della serie e Masakatsu Sasaki che si occuperà del character design. Sono stati rivelati anche i membri principali del cast: Ryota Ohsaka si occuperà di dare la voce al protagonista maschile Nariyuki Yuiga, mentre Haruka Shiraishi interpreterà Fumino Furuhashi, Miyu Tomita darà la voce a Rizu Ogata e Sayumi Suzuhiro sarà Uruka Takemoto.

Il manga è pubblicato sulle pagine della rivista nipponica più famosa dal febbraio 2017. We Never Learn ha all'attivo otto volumi e oltre un milione di copie vendute, e tratta il terzo anno scolastico di Yuiga Nariyuki, studente squattrinato che deve portare avanti la famiglia ma tra i più intelligenti della scuola. Aspira alla candidatura come studente VIP, che gli permetterebbe di andare all'università senza dover sopportare altre spese, ma il preside della sua scuola gli impone un'unica regola: fare da tutor a Fumino Furuhashi e Rizu Ogata e prepararle per superare i test di ammissione all'università che hanno scelto.