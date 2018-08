We Race Comic: disponibile il nuovo capitolo del webcomic targato Scuderia Ferrari

In queste ore, Scuderia Ferrari ha rilasciato il nuovo capitolo del suo webcomic We Race Comic, progetto editoriale nato dall'incontro tra la passione per le corse e il mondo dei comics. L'opera è sceneggiata da Giulio Antonio Gualtieri, tra i più illustri scrittori del panorama fumettistico italiano.

Disponibile da poche ore sul sito We Race Comic, il nuovo capitolo del webcomic scritto da Giulio Antonio Gualtieri va ad aprire la stagione uno (seguito della stagione zero) e ad arricchire il mondo futuristico delle corse creato dallo sceneggiatore italiano. Di seguito potete trovare una sinossi del nuovo capitolo:

"E' il 2095, il mondo è cambiato ed è proiettato verso un nuovo futuro: l'introduzione delle vetture a guida autonoma ha rivoluzionato le corse. La Formula Warp è competizione agonistica senza più uomini al volante, è puro spettacolo! L'episodio Uno [della stagione uno] di We race Comic accende di nuovo i motori della competizione e pone una grande domanda: un computer può sostituire l'uomo e imparare a guidare, ma sarà mai un pilota?"

Scuderia Ferrari, grazie alla creatività di Giulio Antonio Gualtieri, porta il mondo della Formula 1 fuori dai tracciati dedicati, percorrendo nuove strade che creeranno certamente emozioni in tutti gli appassionati di fumetto multimediale, di grafica interattiva e di corse automobilistiche.

Non vi resta che scoprire il nuovo capitolo di We Race Comic, We Race Comic 2095 - Shakedown, sul sito omonimo e nel trailer in calce alla notizia. Il futuro delle corse è qui!