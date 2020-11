Da Weak Hero a UnOrdinary, cinque incredibili Webtoon gratuiti da recuperare al più presto

Il mercato dei fumetti è stato dominato per decenni dai comics americani e dai manga giapponesi, ormai divenuti celebri in tutto il mondo grazie ai vari adattamenti cinematografi o alle trasposizioni in anime. Negli ultimi anni però, abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione del settore, con l'entrata in scena di manhwa e webtoon.

Per i meno avvezzi, ricordiamo che i manhwa sono la controparte sudcoreana dei manga giapponesi, mentre i webtoon sono fumetti esclusivamente pubblicati in digitale sull'omonimo sito, scaricabile gratuitamente anche in italia. Secondo quanto riportato dal sito sudcoreano Naver, al 1 luglio 2019 il sito ufficiale di Webtoon riceveva circa 100 miliardi di visite annuali, una cifra destinata a crescere grazie alla partnership con Crunchyroll.

Grazie a opere del calibro di Solo Leveling, The God of High School, Tower of God e Noblesse il mercato è cresciuto ancora, ma cosa ci aspetta nel prossimo futuro? Ecco cinque dei migliori Webtoon che secondo i fan meriterebbero un adattamento anime, tutti consultabili gratuitamente (anche in italiano) sul sito ufficiale.

UnOrdinary (In corso, capitoli 204+)

John è un ragazzo normale, costretto a frequentare una scuola per studenti con superpoteri classificati secondo un preciso sistema di ranking. A causa della sua normalità, John viene regolarmente bullizzato e deriso dagli altri studenti, fino a quando un giorno riesce a stringere amicizia - dopo un periodo di attrito - con Seraphina, "Asso" della scuola che inizia lentamente a prendere le sue difese. Non tutti però, sanno che John in realtà nasconde un oscuro passato.

Weak Hero (In corso, capitoli 118+)

Quando i bulli ti prendono di mira, è game over. Nel Liceo Eunjang comandano i più forti, che esercitano la loro tirannia colpendo e umiliando i più deboli della classe. Un giorno però, un misterioso ragazzo si iscrive al liceo: Gray Yeon. Silenzioso, freddo e piccolo di statura, Grey decide di iniziare a smantellare l'ordine, grazie ad uno stile di combattimento disonorevole e brutale e ad un nuovo gruppo di compagni.

Sweet Home (Completo, 140 capitoli)

Dopo aver vissuto una terribile tragedia familiare, uno studente solitario è costretto ad abbondare e trasferirsi, solo per affrontare qualcosa di ancora più terrificante. Dopo aver affittato una stanza all'ultimo piano di un gigantesco palazzo, il mondo viene invaso da delle mostruose creature assetate di sangue. Per il ragazzo, l'unica possibilità è allearsi con gli altri residenti e cercare un luogo sicuro prima che sia troppo tardi.

Pigpen (Completo, 67 capitoli)

Un ragazzo si risveglia su una spiaggia in un'isola sperduta, ma non ricorda né il suo nome né come è arrivato in quel punto. Dopo essere svenuto, si risveglia all'interno di uno grande bed and breakfast, accolto da una famiglia di cinque persone che sostiene di volerlo aiutare. Con il passare dei giorni però, il comportamento della famiglia si fa sempre più strano, e il ragazzo inizia a temere per la sua incolumità.

Bastard (Completo, 93 capitoli)

Jin è un ragazzo simile a tutti gli altri, ma con una grande differenza: il padre infatti è uno spietato serial killer! Dopo averlo aiutato per anni, il ragazzo si innamora di una sua compagna di classe. Cosa succederà quando il padre la indicherà come prossima vittima?

Sweet Home riceverà un adattamento Netflix nel 2021, mentre voci riguardanti il presunto adattamento anime di UnOrdinary hanno ormai preso piega da mesi. E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro Webtoon preferito? Fatecelo sapere con un commento!