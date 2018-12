Weather Child: Weathering With You è il titolo ufficiale del nuovo film di Makoto Shinkai

CoMix Wave Films ha recentemente annunciato che il prossimo film d’animazione dello stimato regista nipponico Makoto Shinkai sarà intitolato Weather Child: Weathering With You (Tenki no Ko: Weathering With You). La pellicola esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone il 29 luglio 2019.

Visionabile in calce all’articolo, il primo poster della pellicola reca il seguente messaggio: “Questa è la storia del segreto del mondo che soltanto io e lei conosciamo”. Secondo quanto rivelato finora, lo studente di liceo Hodaka lascia la sua casa, situata su un’isola sperduta, per trasferirsi a Tokyo. Qui finisce immediatamente al verde e di conseguenza vive i suoi giorni in isolamento, almeno finché non trova un lavoro come scrittore per una tetra rivista dell’occulto.



Dopo aver iniziato il suo nuovo lavoro, il clima di Tokyo si fa sempre più piovoso, finché Hodaka non incontra una giovane donna di nome Hina. A causa di spiacevoli circostanze, Hina e il fratello minore vivono assieme, ma conducono comunque una vita allegra. Inoltre, Hina ha un certo potere: può fermare la pioggia e schiarire il cielo.

Il maestro Makoto Shinkai dirigerà e scriverà personalmente la sceneggiatura della nuova pellicola targata CoMix Wave Films. Masayoshi Tanaka (your name., anohana, The Anthem of the Heart) si occuperà invece del character design, mentre Atsushi Tamura (The Cat Returns, Mobile Suit Gundam: The Origin) e Hiroshi Takiguchi (The Garden of Words, Ajin) ricopriranno rispettivamente i ruoli di direttore delle animazioni e direttore artistico. Il lungometraggio sarà distribuito da TOHO.

Il protagonista Hodaka Morishima sarà doppiato in lingua originale da Kotaro Daigo, mentre Nana Mori presterà la propria voce a Hina Amano.

Makoto Shinka hai inoltre confermato che il film uscirà in tutto il globo, infatti la produzione ha già stabilito di rilasciare la pellicola anche in Nord America, Europa, Asia e Sud America.