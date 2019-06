Weathering With You, il 30 giugno saranno svelate delle sequenze dalla opening del film

Il precedente lungometraggio animato di Makoto Shinkai, Your Name, è stato recentemente superato, nuovamente, da La Città Incantata di Miyazaki per incassi complessivi grazie alla distribuzione cinese. Tuttavia, mentre si avvicina la distribuzione ufficiale di Weathering With You al cinema, nuove informazioni continuano ad arrivare.

Proprio così, in occasione di un evento che si terrà giovedì 30 in Giappone, in cui verrà riproposto il capolavoro del regista Shinkai, ovvero Your Name, avremo la possibilità di assistere alla presentazione ufficiale di materiale inedito proveniente nientedimeno che dalla opening ufficiale di Weathering With You, la pellicola più attesa del 2019 nel panorama dell'animazione nipponica. Allo stesso orario, inoltre, uno streaming di Abema TV sarà dedicato al cast di entrambi gli ultimi due lavori del director di Comix Wave.

Sicuramente una bella notizia, che si somma al recente annuncio dell'adattamento cartaceo del progetto animato che, in tutta sincerità, ci auguriamo arrivi anche nel nostro Paese. E proprio in Italia, non possiamo non ricordarvi che verrà distribuito Weathering With You grazie a Dynit, probabilmente con una proiezione speciale al cinema. Ovviamente, vi terremo aggiornati qualora affiorassero novità in merito al film d'animazione giapponese più ambizioso dell'anno.

E voi, invece, cosa ne pensate del prossimo arrivo del lungometraggio in Italia? fatecelo sapere con un commento qua sotto!