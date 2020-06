Weathering With You, Akira e altri classici tornano alla vetta del botteghino nipponico

Come sicuramente saprete, questi ultimi mesi sono stati assai duri per tutto il mercato. Il sopraggiungere del COVID-19 e della conseguente quarantena che ha tenuto miliardi di persone chiuse in casa ha infatti inevitabilmente portato a gravi conseguenze per ogni settore dell'industria, compresa quella d'anime e manga.

Tra fiere cancellate e produzioni la cui uscita è stata posticipata, quello che abbiamo vissuto è stato un periodo molto duro per tutti e solo in queste ultime settimane le cose stanno lentamente tornando alla normalità. Tra le tante iniziative pensate per ridare un po' di linfa vitale a tutti quei settori che hanno risentito della condizione economica, figura anche la decisione di riportare nei cinema tutta una serie di grandi classici.

La scelta venne presa alcune settimane fa e ora si cominciano a raccogliere i primi risultati. Come facilmente immaginabile, il flusso di pubblico che ha visionato qualche pellicola nelle sale è stato assai ridotto rispetto agli standard, ma comunque il tutto sembra stia dando dei segnali incoraggianti, con altri cento cinema che hanno recentemente riaperto i battenti. I risultati hanno così riportato nella classifica dei migliori incassi al botteghino varie opere ben note al pubblico, tra le quali figurano Weathering With You e Akira, il tutto accompagnato anche da qualche nuovo arrivo quali Shinrei Kissa Extra no Himitsu: The Real Exorcist, Little Women, Haunt e Good Boys. Qualcosa sta insomma tornando a muoversi e speriamo di cuore che la situazione possa continuare a migliorare.

Parlando di nuove produzioni in arrivo, vi ricordiamo inoltre che recentemente è stato pubblicato il trailer di The God of High School. Inoltre, anche la quinta stagione di Food Wars è tornata sotto i riflettori grazie a un trailer inedito.