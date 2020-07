Weathering With You: arriva in edizione limitata il motorino rosa del film

Nel 2019 è stato proiettato nei cinema nipponici Weathering With You, ultimo film di Makoto Shinkai. Così come quasi tutti i film del regista, anche questo è stato un successo di pubblico e critica, come testimonia il dato che vede Weathering With You in cima ai botteghini anche in questo 2020, a ormai tanti mesi dall'uscita iniziale.

In attesa del prossimo film di Makoto Shinkai, Weathering With You sembra avere ancora un bel po' di cose da lasciare ai suoi fan. Oltre a fare incetta di premi, negli ultimi giorni è stata annunciata la produzione limitata di una serie di motorini a marchio Honda ispirati a quello rosa che appare nell'anime. Il motorino rosa di Natsumi arriva quindi nei negozi giapponesi.

In basso potete osservare un esempio di questo motorino a edizione limitata su cui i protagonisti hanno scorrazzato per un po' di tempo in Weathering With You. Questo si ispira al Super Cub 50 e al Super Cub 110, che di conseguenza ora saranno venduti da Honda con una "Weathering With You version" riproducendo il colore "summer pink" visto nel lungometraggio animato. Per chi ordinasse un motorino, in omaggio sarà allegato anche il casco di Natsumi, bianco con strisce rosa.

Ovviamente per i fan italiani sarà difficile accaparrarsi questo mezzo dal costo di 313.500 yen per l'edizione 110 e di 269.500 yen per l'edizione 50. La possibilità di ordinarlo si chiuderà il 31 ottobre 2020.