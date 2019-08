Weathering With You: arriva il nuovo trailer del film di Makoto Shinkai

Il nome di Makoto Shinkai, nonostante i tanti lavori prodotti nel corso degli anni, è sicuramente legato a doppio filo con uno dei film d'animazione più importanti degli ultimi anni, ovvero Your Name. Ora il regista ha lanciato l'opera Weather Child: Weathering With You, con cui potrebbe, secondo il suo parere, dividere il pubblico.

Tutto questo per ora sembra non sia successo. Infatti, Weather Child: Weathering With You sta stravolgendo i botteghini nipponici con oltre 50 milioni di euro guadagnati e incassando più di Your Name nello stesso periodo. Nonostante questi risultati, continua la campagna promozionale del nuovo film di Makoto Shinkai, che in questi giorni si è mostrato in un nuovo trailer.

Nel video di Weather Child: Weathering With You che potete vedere in alto alla notizia c'è un nuovo trailer che vede come colonna sonora RADWIMPS, la theme song del film creata da Grand Escape e Toko Miura. A differenza dei trailer precedenti, stavolta i due protagonisti vengono coinvolti in scene più intense. Infatti sono state abbandonate le atmosfere di presentazione più tranquille, mostrando da subito il protagonista colpito e con del sangue in faccia, passando poi per tante lacrime e scene molto emozionanti.

Dynit porterà Weather Child: Weathering With You in Italia il 14, 15 e 16 ottobre.