Weathering With You arriverà in Italia grazie a Dynit!

Makoto Shinkai è stato in grado di farci emozionare nel corso degli anni grazie a tante opere animate cinematografiche come Your Name. e 5 cm al secondo. Il regista tornerà nelle sale quest'anno con Weather Child: Weathering With You, programmato in Giappone per il 19 luglio, e che ora arriverà ufficialmente anche in Italia.

Questa mattina Dynit aveva anticipato tramite la propria pagina Facebook che ci sarebbe stato un annuncio molto importante alle ore 12:00. Pochi minuti fa l'attesa è stata quindi ripagata con la rivelazione ufficiale di Weather Child: Weathering With You (Tenki no Ko: Weathering With You) che sarà disponibile nel prossimo periodo per i mercati italiani. La Dynit per ora non ha rivelato altri dettagli su quando arriverà il film di prossima uscita in Giappone e sulle modalità di proiezione.

La sinossi di Weathering With You è la seguente: durante l'estate del primo anno di liceo, Hodaka fugge dal suo villaggio per andare nella metropoli di Tokyo, dove dovrà affrontare tutti i propri limiti. Ciò viene acuito da un tempo sempre cupo e piovoso che sembra quasi voler simboleggiare il futuro di Hodaka. Tuttavia, un incontro fortuito con Hina cambierà radicalmente la vita di Hodaka: la ragazza infatti possiede la meravigliosa capacità di fermare la pioggia e far schiarire il cielo.

Weather Child: Weathering With You sarà diretto da Makoto Shinkai e animato da Atsuhi Tamura, mentre Masayoshi Tanaka si occuperà del character design e con la produzione di Comix Wave Films. Hiroshi Takiguchi si occuperà invece degli sfondi. Il film otterrà anche un adattamento in light novel che sarà pubblicato il 18 luglio, un giorno prima della proiezione nei cinema del paese del Sol Levante.