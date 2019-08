Weathering With You: battuto Fast&Furious al box office

Un risultato a dir poco sorprendente raggiunto al box office dalla pellicola Weathering With You , in grado di superare anche la serie di Fast&Furious. Vediamo insieme i dettagli.

Your Name di Makoto Shinkai è stato uno dei film di animazione giapponese più criticato e con più successo commerciale di tutti i tempi, così, mentre il prossimo lavoro potrebbe non arrivare agli stessi risultati, Tenki no ko: Weathering with you ha comunque già raggiunto cifre record nel box office del suolo nipponico. Ha avuto un riscontro così positivo da essere ancora in cima al box office, dopo tre settimane dalla release. Ma la cosa davvero sorprendere è che il film è stato in grado di superare Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw, uscito in Giappone col nome di Wild Speed: Super Combo.

Stando a quanto affermato dal report di Crunchyroll, Weathering With You ha raggiunto l’apice del box office con 5.9 miliardi di yen, che equivale a 55.5 milioni di dollari americani. Pur essendo al terzo week-end dalla pubblicazione, è ancora in cima, lasciando il secondo posto a Wild Speed con 712 milioni di yen, circa 7 milioni di dollari.

Nonostante Toho abbia ammesso che Weathering With You abbia avuto un week-end di debutto molto più proficuo rispetto all’opera precedente di Shinkai, la percentuale degli incassi sembra abbassarsi molto più rapidamente. Weathering With You avrebbe potuto fatto parte di una coppia di film incredibili, dal punto di vista economico, ma è lontano dal suo predecessore, avendo perso già il 30% degli introiti rispetto al secondo week-end.

Your Name ha avuto un rallentamento più duraturo, guadagnando 6.2 miliardi di yen nel corso del suo terzo week-end nelle sale, ma non è detto che Weathering With You non riesca a rimanere davanti a Wild Speed: Super Combo.

Tenki no Ko: Weatering With You è stato scritto e diretto da Makoto Shinkai per la CoMix Wave Films. Masayoshi Tanaka ritorna nella creazione dei personaggi, Atsushi Tamura è il regista delle animazioni, e Hiroshi Takiguchi ha ricoperto il ruol di art directori.

Il film ha come protagonisti Kotaro Daigo come Hodaka Morishima e Nana Mori come Hina Amano, affiancati da Tsubasa Honda, Shun Oguri, Sakura Kiryuu, Sei Hiraizumi, Yuki Kaji, e Chieko Baisho, in ruoli che ancora non sono stati definiti. GKIDS ha confermato l’acquisizione della licenza per la release in inglese del film, che ha una finestra di lancio per il 2020, mentre per l’Italia è ancora tutto da definire, nonostante ci sia grande attesa per Weathering With You.

GKIDS ha descritto Weathering With You con le seguenti parole:

“L’estate della matricola del liceo, Hokoda, lo vede viaggiare dalla sua isola natia fino a Tokyo, dove si trova rapidamente a dover fare i conti con i suoi limiti personali ed economici. Il tempo è insolitamente cupo e piove ogni giorno, come per presagire il suo futuro. Vive i suoi giorni in isolamento, ma alla fine riesce a trovare un lavoro come scrittore per un misterioso magazine. Poi, un giorno, Hokoda incontra Hina in una strada molto affollata. Hine è una ragazza solare e molto determinata che possiede una strana quanto preziosa abilità: il potere di fermare la pioggia e rendere sereno il cielo…”