Weathering With You: la candidatura agli Oscar non è andata a buon fine

I film di Makoto Shinkai sono sempre apprezzati in Giappone e nel resto del globo, e ciò ha valso al regista diverse candidature nel corso degli anni a uno dei premi più famosi del mondo del cinema, il premio Oscar. Weathering With You ha cercato di entrare nella categoria al miglior film internazionale, ma l'obiettivo non è andato a segno.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ovvero la giuria che si occupa di selezionare i titoli da proporre nelle varie categorie degli Oscar, ha annunciato quali saranno i nove film che parteciperanno alla selezione per il premio di Miglior Film Internazionale. Weathering With You di Makoto Shinkai non è tra questi.

Nonostante questa esclusione, la pellicola è ancora in lizza per il premio di Miglior Film d'Animazione, mentre Alita: Battle Angel è riuscito a entrare nella lista per i migliori effetti speciali. Weathering With You è stato nominato anche agli Annie Awards 2019 mentre ha vinto l'Audience Award all'Animation Is Film Festival di Los Angeles. Ha POI ottenuto ottimi risultati ai botteghini di tutto il mondo, nonostante alcuni personaggi dell'industria come il creatore di Gundam abbiano sollevato diverse polemiche sul titolo di Shinkai.