Weathering With You conquista anche le vette della Cina con risultati da capogiro

Come probabilmente ricorderete, di Weathering With You abbiamo avuto modo di parlare in numerose occasione. L'opera cinematografica targata Makoto Shinkai ha infatti saputo conquistare critica e pubblico in ogni dove, e secondo le prime stime anche il mercato cinese sembra abbia dimostrato la qualità dell'opera.

Secondo quanto svelato, infatti, il film ha guadagnato nei cinema cinesi ben 154 milioni di Yuan (ovvero 2.36 miliardi di Yen, traducibili in 21.88 milioni di dollari) in appena tre giorni di programmazione, risultati che fanno ben capire il successo della pellicola, giunta in Cina lo scorso 1° novembre. Il film è infatti già divenuto l'ottava pellicola più remunerativa tra i film giapponesi giunti sul suolo cinese, superando Doraemon the Movie: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration e Detective Conan: Zero the Enforcer. In tal senso, il precedente film di Shinkai, Your Name, dopo essersi classificato al primo posto nel box office cinese nella sua settimana d'apertura, a guadagnato un totale di 576 milioni di Yuan, ovvero 81.84 milioni di dollari.

Quello in Cina è solo l'ultimo di una lunga serie di successi indiscussi. In Giappone il film ha venduto 1.159.020 biglietti, per un totale di 1.643.809.400 yen (circa 15.22 milioni di dollari) nei suoi primi tre giorni di programmazione, classificandosi al primo posto nel suo weekend d'apertura. Il film ha venduto un totale di 10.27 milioni di biglietti, il tutto per un guadagno complessivo di ben 13.738.922.000 di yen (ovvero circa 126 milioni di dollari), un risultato che gli ha permesso di divenire il 7° film più redditizio di sempre sul suolo nipponico.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine d'Everyeye e disponibile anche la nostra recensione dedicata a Weathering With You, la quale è stata inoltre trasposta in forma di romanzo.