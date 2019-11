Weathering With You criticato dal creatore di Gundam: manca il sesso tra i protagonisti

Weathering With You fa numeri da capogiro in tutto il mondo, dalla Cina all'Italia e, naturalmente, in Giappone. Nel Paese del Sol Levante ormai ogni film di Makoto Shinkai è acclamato sia dal pubblico che dalla critica. Eppure sembrano esserci personaggi, del mondo dell'industria anime e non, a cui non piace Weathering With You.

Alcune settimane fa, Yoshiyuki Tomino, il creatore di Mobile Suit Gundam, ha dichiarato alla rivista giapponese Weekly Playboy della rivalità che avverte verso Weathering With You e gli altri lavori di Makoto Shinkai.

"Dalla prospettiva di quelli della mia generazione, non bisogna andare fuori dai binari creando un anime che faccia da romanzo introspettivo." Ha poi rincarato la dose, definendo quelle di Shinkai "storie di un ragazzo e una ragazza che si spingono per prendersi per mano insieme, eppure la mano del ragazzo non raggiunge mai l'inguine della ragazza".

Lo scorso giovedì ha proseguito su questa scia con una nuova dichiarazione alla rivista Weekly Young Jump di Shueisha, modificando però i termini e parlando di una mancanza di una maturità adulta e di prospettiva nelle relazioni centrali all'interno dei film di Shinkai. Tomino lancia poi un paragone con la situazione del Giappone, dove i giovani sono sempre meno inclusi nella realtà e pertanto riescono a immedesimarsi nei film di questo genere dove basta dichiarare amore e non si arriva a toccarsi fisicamente.

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni pesanti di Tomino nei confronti del film e dei lavori di Makoto Shinkai in generale? Qui trovate la nostra videorecensione di Weathering With You.