Weathering With You: data d'uscita e contenuti della versione in 4K

Di recente l'ultima fatica di Makoto Shinkai,Weathering With You, ha raggiunto il mercato in edizione Blu Ray. Ad accompagnarla ci sarà anche la versione in 4K Ultra HD, di cui finalmente conosciamo i contenuti esclusivi.

L'edizione in 4K Ultra HD sarà presente all'interno di una collector's edition in 4 dischi, che includerà un volume di 14 pagine, la colonna sonora ufficiale del film, un mini poster, uno sticker esclusivo e il documentario "The Making of Weathering With You".

E' possibile effettuarne il preordine sullo store di Amazon al prezzo di 79 dollari e 98, con una spedizione prevista per il 17 novembre. Ovviamente, fino al momento della spedizione non vi sarà addebitato alcun costo aggiunto, e se possibile verrà applicato uno sconto al vostro ordine, qualora il prodotto dovesse beneficiarne.

Per quanto riguarda l'edizione standard, invece, è disponibile al preordine alla modica cifra di 22 dollari e 99, e potrete riceverla a partire dal 15 settembre. Il discorso è identico per la Steelbook, che però ha un costo leggermente più alto, 27 dollari e 99.

Il manga di Weathering With You si concluderà a ottobre con il volume 3. In un post di qualche mese fa, Makoto Shinkai ha mostrato una delle migliorie apportate nell'edizione home video di Weathering With You.