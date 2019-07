Weathering With You, diffusi in rete un nuovo trailer e un'immagine promozionale

Mentre il debutto ufficiale nei cinema giapponesi di Weathering With You è fissato per il prossimo 19 luglio, continua la campagna promozionale per il film di animazione più atteso del 2019. Infatti, iniziano a diffondersi in rete nuovi trailer e immagini esclusive direttamente dal prossimo lungometraggio di Shinkai.

La produzione della pellicola sta veramente premendo sull'acceleratore in questi ultimi giorni, condividendo in rete persino una collaborazione del progetto insieme a Your Name, una clip che ha scatenato l'ilarità della community dietro la grande fan base che segue Makoto Shinkai. Il prossimo film del regista, inoltre, arriverà in Italia grazie a Dynit, con tutta probabilità al cinema nella prossima stagione in collaborazione con Nexo Digital.

A proposito del progetto, sono recentemente stai diffusi in rete un nuovo trailer per Weathering With You, che potete ammirare a questo articolo. Nella clip in questione, infatti, viene mostrata una scena inedita, soprattutto il momento in cui Hina tramite una preghiera riesce a riportare il ciel sereno. Non solo, anche la rivista Newtype ha dedicato la copertina al nuovo film in arrivo, decretando in pompa magna le grande aspettative della community verso questo importante progetto cinematografico. Il famosissimo magazine si accoda insieme alla cover promozionale di Nikkei Entertainment, altra celebre rivista che ha recentemente aperto il numero dedicando la copertina Weathering With You.

