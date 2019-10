Weathering With You: Dynit annuncia altre proiezioni nei cinema italiani

Il nuovo film del maestro Makoto Shinkai - dopo aver collezionato record su record in Giappone - è arrivato in italia imponendosi immediatamente come un grande successo economico. Per questo motivo, la casa di produzione di Dynit ha esteso la proiezione della pellicola di altri due giorni.

Il lungometraggio tornerà al cinema - a grande richiesta - nei giorni 5 e 6 novembre. Non sono ancora note le sale in cui verrà proiettato, ma la Dynit ci comunica che presto verranno pubblicate sul sito di Nexo Digital.



Nei primi tre giorni di proiezione, infatti, l'opera di Shinkai ha conquistato 45 mila spettatori, posizionandosi secondo al box office italiano. Questo ci fa capire come ormai la cultura degli anime sia cresciuta vistosamente tra il pubblico italiano, e sicuramente è anche merito del regista in questione, che grazie a opere come Your Name ha contribuito a sdoganare l'animazione in un paese piuttosto indietro mentalmente nei riguardi di questa forma artistica.

In Giappone la pellicola ha incassato 116 milioni di dollari, divenendo il settimo film con il maggior incasso di tutti i tempi e il miglior incasso del 2019. Weathering With You è uscito anche sotto forma di romanzo a cura dell'editore J-POP Manga. Al suo interno, i lettori troveranno un coupon di sconto per la proiezione del film.

Vi diamo un piccolo reminder del prossimo appuntamento che vedrà gli anime al cinema, che si svolgerà nei giorni 2, 3, e 4 dicembre con i Figli del Mare. Nella nostra sezione articoli abbiamo trattato la recensione di Weathering With You. Sul nostro canale Youtube, invece, potete visionare la videorecensione di Weathering With You.