Weathering With You esordisce al botteghino italiano con un ottimo risultato

Il box office vede un'inarrestabile Weathering With You, il nuovo film di Makoto Shinkai che in Giappone ha debuttato circa tre mesi fa e che sembra non volersi accennare a fermarsi. Pubblicato in patria col titolo Tenki no Ko, il nuovo lavoro del regista di Your Name è però arrivato da pochissimo anche in Italia e sono arrivati i primi risultati.

Ieri lunedì 14 ottobre è stata la prima giornata in cui gli italiani hanno potuto assistere a Weathering With You. In un trio di giornate che durerà anche oggi 15 ottobre e domani 16 ottobre, gli spettatori che preferiscono seguire il film con le voci doppiate in italiano hanno già iniziato a frequentare i cinema per il film.

Dynit ha rivelato com'è andata la pellicola il primo giorno, con Weathering With You che si è classificato al secondo posto. A darne l'annuncio è stata la pagina Facebook ufficiale dell'azienda col post che vedete in calce. Un ottimo esordio quindi nel mercato nostrano e che dovrebbe proseguire anche nei prossimi due giorni di proiezioni.

Weathering With You segue la storia di Hodaka, un liceale che decide di scappare a Tokyo per liberarsi della sua noiosa vita di campagna. Tuttavia la metropoli lo assale, facendo scontrare la nuova realtà con i limiti personali del ragazzo e a salvarlo da questa situazione c'è Hina, una ragazza che ha la particolare capacità di far fermare la pioggia e portare il sole. Non perdetevi la nostra videorecensione su Weathering With You.