Weathering With You: durante l'evento di Tokyo sarà mostrato del materiale inedito

Il successo riscosso da Weathering With You, la perla di Makoto Shinkai, ha convinto la casa di produzione ad organizzare una serie di eventi in giro per il Giappone, in modo da ringraziare personalmente tutti i fan dell'opera. In particolare, Crunchyroll ha rivelato che durante la mostra di Tokyo saranno esposti più di 400 materiali inediti.

La mostra si terrà all'ottavo piano del Matsuya Ginza Store di Tokyo dal 25 settembre al 7 ottobre 2019. Il prezzo d'ingresso varierà dai 1000 yen (circa 8 euro) per gli adulti ai 500 per i bambini e i biglietti rimarranno in vendita fino al giorno precedente l'inaugurazione.

Per materiale inedito si intendono artwork, sketch, storyboard e tutte le bozze realizzate dall'autore e dal suo staff durante il "making off" dell'opera. I partecipanti inoltre, potranno acquistare degli speciali souvenir, visto che la mostra prevede la presenza di uno speciale banco con più di 300 oggetti di merchandise.

Weathering With You ha macinato numeri da record dal primo giorno di trasmissione nei cinema giapponesi, seguendo lo strabiliante successo riscosso da Your Name. La pellicola, a sorpresa, è stata addirittura premiata dall'Acadamy americana con una nomination agli Oscar 2019/2020.

